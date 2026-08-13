Κατασβέσθηκε από την πυροσβεστική η πυρκαγιά που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στις Αχαρνές σε οικόπεδο με ξερά χόρτα.

Επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν 73 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τρία πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα.

Νωρίτερα, λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς, υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος, από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου και από το ύψος της Λ. Κων. Καραμανλή, στην περιοχή Αχαρνές. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Ήχησε μήνυμα 112

Επίσης, λόγω της φωτιάς ήχησε μήνυμα του 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.