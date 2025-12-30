Πυρκαγιά ξέσπασε σε κεντρικό σημείο της Λάρισας το μεσημέρι της Τρίτης και η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, πυκνοί καπνοί βγαίνουν από τους χώρους γραφείου που βρίσκεται σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Ανθ. Γαζή και Ηπείρου.

Επί τόπου βρίσκονται δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πυροσβέστες έχουν εισέλθει εντός του χώρου ώστε να διαπιστώσουν την ακριβή κατάσταση και να προχωρήσουν σε κατάσβεση.

Σημειώνεται πως είχε δημιουργηθεί μια μικρή εστία φωτιάς η οποία έσβησε μετά την επέμβαση των πυροσβεστών.

Πηγή: LarissaNet