Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (21/01) στο Καταφύγιο Οίτης στη θέση Βρύζες.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν από την Φωκίδα και από άλλες περιοχές της Φθιώτιδας με σκοπό να την σβήσουν.

Συνολικά 11 πυροσβεστικά οχήματα ενήργησαν στο συμβάν και ως την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Οι φλόγες πρόλαβαν να κάψουν αποθηκευτικό χώρο και χώρο διαμονής και να καταστρέψουν εργαλεία και ένα επαγγελματικό όχημα.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: LamiaReport