Στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής της αντιπυρικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις τουλάχιστον 33 ατόμων μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Η συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων —συγκεκριμένα οι 30 από τις 33— αφορά αδικήματα εμπρησμού από αμέλεια, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο ύπαρξης δόλου.

Στο επίκεντρο της προσοχής των Διωκτικών Αρχών βρίσκεται ένας 44χρονος στην Κεφαλονιά, ο οποίος φέρεται να έχει επιβαρυμένο ιστορικό και να έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Πυροσβεστική στο παρελθόν, για παρόμοιες υποθέσεις εμπρησμών.

Παράλληλα, οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής παραμένουν εντατικοί σε όλη την επικράτεια, εστιάζοντας ακόμα και σε καθημερινές δραστηριότητες που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύλληψη ενός 33χρονου στη Ραφήνα, στον οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, επειδή άναψε ψησταριά σε ημέρα με ιδιαίτερα υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και στο Ίλιον, όπου συνελήφθη ένας 59χρονος για τον ίδιο λόγο, ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή βρισκόταν στα επίπεδα 4 έως και 5.

Δύο άτομα συνελήφθησαν και χθες, Δευτέρα 3 Αυγούστου, σε Χαλκιδική και Νέα Κηφισιά, στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα 4.687,50 ευρώ.

Συνολικά στοιχεία Πυροσβεστικής

Η αυστηρότητα των ελέγχων αποτυπώνεται καθαρά και στα συνολικά στοιχεία της Πυροσβεστικής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι σήμερα, τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μηδενικής ανοχής απέναντι σε συμπεριφορές που αυξάνουν τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς.