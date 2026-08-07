Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (Red Code) τίθεται η χώρα για το Σάββατο (08/08), καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Ο συνδυασμός των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών με τα ισχυρά μελτέμια που πνέουν στο Αιγαίο αυξάνει κατακόρυφα την επικινδυνότητα, δημιουργώντας εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση πύρινων μετώπων.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στο επίκεντρο της κινητοποίησης Red Code βρίσκονται:

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας

Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code διατηρείται και η Περιφέρεια Αττικής, λόγω της σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων αναζωπυρώσεων στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου.

Τι σημαίνει η ενεργοποίηση του «Red Code»

Η κατάσταση Red Code συνεπάγεται την πλήρη ενεργοποίηση και διάταξη του κρατικού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις επικίνδυνες περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά (ΤΕΣΟΠΠ) και Περιφερειακά (ΠΕΣΟΠΠ) Συντονιστικά Όργανα για τον συντονισμό των δράσεων.

Την ίδια στιγμή, το Πυροσβεστικό Σώμα θέτει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας:

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις εν λόγω περιοχές τίθεται σε μερική επιφυλακή.

Ενισχύονται οι εναέριες επιτηρήσεις.

Πραγματοποιούνται αυξημένες κοινές περιπολίες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ. και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προληπτικά μέτρα και οδηγίες προς τους πολίτες

Στις περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία 4, τίθενται σε ισχύ προληπτικές απαγορεύσεις διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια (όπως κάψιμο ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, χρήση ψησταριών) και σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.