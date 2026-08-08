Κόκκινος συναγερμός (Red Alert) για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, θα υφίσταται για σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν ενημερωθεί, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα, ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Στις ενέργειες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του περιστατικού.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας και να παραμένουν σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.