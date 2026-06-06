Συνεχίστηκαν σήμερα οι αυτοψίες από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας της Αττικής, με στόχο την παρακολούθηση της πορείας των έργων πρόληψης και την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Κατά την επίσκεψή του στον Υμηττό, στην περιοχή του Βύρωνα, ο υπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση των μεικτών ζωνών, τη βατότητα του δασικού οδικού δικτύου, την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τα μέτρα επιτήρησης και πρόληψης που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι οι ορεινοί όγκοι της Αττικής και ιδιαίτερα οι περιοχές όπου το δάσος συναντά τον αστικό ιστό αποτελούν περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας και γι’ αυτό, όπως είπε, η Πολιτεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προληπτικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η αντιπυρική περίοδος δεν κρίνεται μόνο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά κυρίως σε όσα γίνονται πριν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και προσέθεσε ότι μέσω των έργων πρόληψης και της μείωσης της καύσιμης ύλης περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και επιβραδύνεται η εξάπλωσή τους όταν αυτές εκδηλωθούν, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του, ο αρμόδιος υπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι ο περιορισμός των εστιών πριν οι πυρκαγιές εκδηλωθούν αποτελεί το πιο κρίσιμο βήμα για την ασφάλεια των δασών και των οικισμών. Παράλληλα, εξήρε το επίπεδο συντονισμού ανάμεσα στους κρατικούς φορείς, τις ένοπλες δυνάμεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εθελοντές, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία αυτή ως τον βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μηχανισμού.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την ενεργοποίηση των πολιτών, ο υπουργός υπενθύμισε ότι η φροντίδα και ο καθαρισμός των ιδιωτικών εκτάσεων αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων. Έθεσε μάλιστα ως ορόσημο τη 15η Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία εκπνέει η σχετική προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα akatharista.gov.gr. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εντείνουν τους ελέγχους στο πεδίο, εφαρμόζοντας με απόλυτη αυστηρότητα τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στις περιοχές της Αιξωνής και του Βύρωνα, ο κ. Τουρνάς επιθεώρησε από κοντά τα μεγάλα έργα υποδομής που εκτελούνται στο δασικό οδικό δίκτυο της Αττικής από τη Διοίκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ.

Οι παρεμβάσεις αυτές διευκολύνουν σημαντικά την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων και ενισχύουν την ταχύτητα επέμβασης σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας. Ανάλογες εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πεντέλη, ενώ ο ευρύτερος σχεδιασμός περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις στη Δυτική Αττική και την Πάρνηθα. Στις αυτοψίες συμμετείχε πλήθος θεσμικών παραγόντων, γενικοί γραμματείς, δήμαρχοι της Αττικής και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής ετοιμότητας.