Η συνδρομή πολλαπλών δυσμενών παραγόντων μετέτρεψε τις πρόσφατες πυρκαγιές στα δάση της Μαδρίτης και τους αμπελώνες του Μπορντό σε ανεξέλεγκτα μέτωπα. Η παρουσία ξηρών ανέμων, η ατμοσφαιρική αστάθεια και η απουσία της συνήθους νυχτερινής υγρασίας διατήρησαν τη φωτιά ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Η χαοτική συμπεριφορά του ανέμου και η συνένωση των μετώπων

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η συνεχής εναλλαγή των βορειοανατολικών ανέμων με τη θαλάσσια αύρα και τα καθοδικά ρεύματα γειτονικών καταιγίδων προκάλεσαν αλλεπάλληλες αλλαγές στη διεύθυνση και την ένταση του αέρα, ενεργοποιώντας διαδοχικά διαφορετικές πλευρές της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στην Ισπανία, οι ξηροί δυτικοί άνεμοι, η ανάγλυφη τοπογραφία και η μεταφορά καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις επιτάχυναν τη διάδοση της φωτιάς. Η μεταγενέστερη στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς μετέτρεψε τις εκτεταμένες πλευρές της πυρκαγιάς σε νέες ισχυρές κεφαλές, οδηγώντας τελικά στη συνένωση τριών ανεξάρτητων μετώπων σε ένα ενιαίο σύμπλεγμα.

Ο μηχανισμός παραγωγής αυτόνομου μικροκλίματος από τη φωτιά

Όταν μια πυρκαγιά απελευθερώνει ακραία ποσά θερμότητας, σχηματίζεται μια ισχυρή επαγωγική στήλη θερμού αέρα, καπνού και υδρατμών. Η στήλη αυτή προκαλεί εισροές αέρα στην επιφάνεια που μεταβάλλουν το τοπικό πεδίο του ανέμου. Σε συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, η στήλη αναπτύσσεται κατακόρυφα σχηματίζοντας αρχικά πυροσωρείτες και, στη χειρότερη μορφή της, πυροσωρειτομελανία — ένα πυρογενές καταιγιδοφόρο νέφος που τροφοδοτείται από την ίδια τη φωτιά. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί βίαια ανοδικά και καθοδικά ρεύματα, χαοτικές ριπές ανέμου, κεραυνική δραστηριότητα, μεταφορά καυτρών σε μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και πυροστρόβιλους.

Η δυσκολία της κατάσβεσης

Η εκδήλωση τέτοιων φαινομένων καθιστά την άμεση προσβολή της κεφαλής της πυρκαγιάς αδύνατη και επικίνδυνη για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς η συμπεριφορά της φωτιάς μεταβάλλεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η συγκεκριμένη περίπτωση στη Γαλλία αποτελεί μόλις τη δεύτερη επιβεβαιωμένη καταγραφή πυροσωρειτομελανία στη σύγχρονη Ευρώπη, μετά την Πορτογαλία το 2017.

Φαινόμενα που θυμίζουν τη Βαρυμπόμπη

Παρόμοιοι μηχανισμοί έντονης πυροεπαγωγής και σχηματισμού πυροσωρειτών έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην Ελλάδα, όπως στην καταστροφική πυρκαγιά της Βαρυμπόμπης, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου το καλοκαίρι του 2021, αποδεικνύοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες καύσιμης ύλης και ατμόσφαιρας.