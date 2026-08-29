Συνεχείς είναι οι επεμβάσεις της Πυροσβεστικής σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων επέτρεψε τον ταχύ περιορισμό των 23 εστιών ήδη από το αρχικό τους στάδιο, αποτρέποντας τη διεύρυνσή τους.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο και επιχειρούν για την αντιμετώπιση 4 μετώπων, ενώ οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στους πολίτες λόγω των αυξημένων κινδύνων.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.