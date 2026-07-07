Σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας παραμένουν οι Δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει υψηλός, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την επίσημη αποτίμηση του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου καταγράφηκαν συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων υπήρξε άμεση, με αποτέλεσμα οι τριάντα τέσσερις από αυτές τις εστίες να τεθούν υπό έλεγχο και να κατασβεστούν στο αρχικό τους στάδιο, προτού προλάβουν να πάρουν ανησυχητικές διαστάσεις ή να απειλήσουν κατοικημένες ζώνες.

Παρά την επιτυχή αντιμετώπιση της πλειονότητας των μετώπων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε ακόμη τρία σημεία, όπου οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον περιορισμό και την οριστική καταστολή της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.