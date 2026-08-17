Αυξημένη ετοιμότητα κατέγραψε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο εικοσιτετράωρο, καθώς από τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής (16/08) έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (17/08), εκδηλώθηκαν συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τις 38 από αυτές στο αρχικό τους στάδιο, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις σε τρία ακόμη μέτωπα.

Συναγερμός χωρίς εύρημα στα Άγραφα Ευρυτανίας

Όσον αφορά την πληροφορία για εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή των Αγράφων Ευρυτανίας, η Πυροσβεστική διενήργησε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση των περιπολιών και των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα περιστατικό πυρκαγιάς στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρει:

«Από Ω/18:00/16-08-2026 έως Ω/18:00/17-08-2026 εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».