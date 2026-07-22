Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την επικράτεια, καλούμενες να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο 24ωρο λόγω πυρκαγιών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας κατεγράφησαν συνολικά 50 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επεμβαίνουν ακαριαία στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η άμεση κινητοποίηση επέτρεψε τον ταχύ περιορισμό των 41 εστιών πριν λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις, ενώ αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις κατάσβεσης επικεντρώνονται σε 9 εναπομείναντα μέτωπα που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.