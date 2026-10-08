Συνολικά 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 47 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη οκτώ.

Επιπλέον, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ανταλλακτικών στον Μαραθώνα, στη θέση «Κοτρώνι ». Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00 και δεν υπήρξε κίνδυνος επέκτασής της. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, εθελοντές και για την αεροπυρόσβεση 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχε με υδροφόρες ο δήμος Μαραθώνος.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.