Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης φωτιάς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες υπηρεσίες, η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών φαίνεται να συνδέεται με ανθρώπινη αμέλεια κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών, θερμών εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζουν ξεχωριστά κάθε περίπτωση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύπτουν.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αύξησαν τον κίνδυνο

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Πυροσβεστικής, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιών, ακόμη και από μικρές εστίες ή σπινθήρες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα προκαλούσαν σοβαρό πρόβλημα.

Παρά τον μεγάλο αριθμό συμβάντων, η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση των περισσότερων πυρκαγιών. Όπως τονίζεται από το Σώμα, οι περισσότερες φωτιές αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια και οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν απαιτητικές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εκατοντάδες πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Πυροσβεστική καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι Αρχές.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη συχνότητα με την οποία εξακολουθούν να εκδηλώνονται πυρκαγιές από αμελείς ενέργειες, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των Αρχών και τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται κατά την αντιπυρική περίοδο.

Πρόσφατα περιστατικά δείχνουν τον κίνδυνο της αμέλειας

Χαρακτηριστικά είναι δύο περιστατικά που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα σε Δομοκό και Σαλαμίνα.

Στον Δομοκό, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών όταν μεταλλικό εξάρτημα μηχανήματος δημιούργησε σπινθήρα, με αποτέλεσμα να καούν περίπου τρία στρέμματα έκτασης. Για την υπόθεση συνελήφθη 34χρονος άνδρας.

Αντίστοιχα, στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, 61χρονος συνελήφθη όταν κατά τη χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, προκλήθηκε πυρκαγιά που έκαψε περίπου έξι στρέμματα γης. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 4.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο μια φαινομενικά συνηθισμένη εργασία μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά μέσα σε λίγα λεπτά, ειδικά όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και ξηρές συνθήκες.

Έκκληση της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην ύπαιθρο, από αγροτικές εργασίες και καθαρισμούς οικοπέδων μέχρι τη χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες.

Όπως τονίζεται, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών μπορεί να προληφθεί, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγονται ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη ξερών χόρτων ή δασικής βλάστησης.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υπεύθυνη στάση των πολιτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος σε ολόκληρη τη χώρα.