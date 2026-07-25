Σημαντικά προβλήματα και εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε από χθες Παρασκευή (24/07) το απόγευμα έως σήμερα Σάββατο (25/07) το πρωί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, λόγω των σφοδρών ανέμων και των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων.

Στο επίκεντρο η Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, συγκεντρώνοντας τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος:

Αττική: Το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε 850 κλήσεις . Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων , 59 αφαιρέσεις αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους και 54 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε . Έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί , που παρασύρθηκαν από τους ανέμους και από πλημμυρισμένους χώρους. Στερεά Ελλάδα: Καταγράφηκαν 60 κλήσεις , με τα συνεργεία να επιχειρούν σε 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις υδάτων .

Καταγράφηκαν , με τα συνεργεία να επιχειρούν σε και . Θεσσαλία: Το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε 30 κλήσεις, προχωρώντας σε 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις υδάτων.

Με αφορμή τη συνεχιζόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε διάφορα σημεία της επικράτειας, η Πυροσβεστική απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες:

«Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών», υπογραμμίζει το Πυροσβεστικό Σώμα.