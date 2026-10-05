Σε έξι συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε Ζάκυνθο, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Αργολίδα και Εύβοια.

Συγκεκριμένα:

Στη σύλληψη 39χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος στη Ζάκυνθο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 περίπου στις στην τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου Ζακύνθου, επί της Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κεριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού δίσκου κοπής μετάλλου, όταν σπινθήρας προκάλεσε ανάφλεξη της βλάστησης με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί σε γειτονικό αγροτεμάχιο, καίγοντας δύο στρέμματα ξηρών χόρτων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.223,63 ευρώ.

Επιπλέον, 54χρονος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Φθιώτιδας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή «Φτελιές» της στο Καστρί του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση μελισσοκομικού καπνιστηρίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε χωρίς την απαραίτητη προσοχή. Για τον λόγο αυτό στον 54χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.062,50 ευρώ.

Ακόμη, στη σύλληψη 33χρονου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2026 κοντά στον οικισμό Κηπακίου του Δήμου Τρικκαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος έκαιγε απορρίμματα εντός οικοπεδικού χώρου, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί σε γειτονικά οικόπεδα και εκτάσεις, καίγοντας συνολικά 31 στρέμματα αυτοφυούς βλάστησης, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.897 ευρώ.

Επίσης, 79χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε γεωργική έκταση στο Μερκούρι Αργολίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την καύση υπολειμμάτων σε σωρό. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578 ευρώ.

Τέλος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας προχώρησαν σε συλλήψεις για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Ερέτρια Ευβοίας. Η πρώτη αφορά φωτιά που ξέσπασε σήμερα περίπου στις 15.00 στην Ερέτρια η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας προκλήθηκε κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών, και συγκεκριμένα ηλεκτροκόλλησης και κοπής μετάλλων με χρήση τροχού. Οι αρμόδιες αρχές συνέλαβαν 56χρονο και στη συνέχεια του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.933,59 ευρώ. Επιπλέον, 46χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή «’Αγιος Παύλος», στην Ερέτρια Ευβοίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την καύση απορριμμάτων σε βαρέλι. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και 05 Οκτωβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 860 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.477.403,44 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 366 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 325 (88,80%) είναι από αμέλεια και οι 41 (11,20%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών και τον εντοπισμό των υπαιτίων. «Υπενθυμίζεται ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αντιπυρική περίοδο, η οποία διαρκεί έως και τις 31 Οκτωβρίου, και εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί για τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο. Οι κατά τόπους συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και την εξάπλωση πυρκαγιών. Η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση μελισσοκομικού καπνιστηρίου και η καύση απορριμμάτων ή υπολειμμάτων βλάστησης χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές με σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία και το φυσικό περιβάλλον», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.