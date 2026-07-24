«Τσουχτερά» πρόστιμα επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για δύο πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, όταν κάποιοι πέταξαν αναμμένο τσιγάρο, σε περιοχές των Σερρών και Θεσπρωτίας.

Η φωτιά στις Σέρρες

Η πυροσβεστική αναφέρει πως ο πρώτος που ευθύνεται πέταξε το αναμμένο υπόλειμμα τσιγάρου εντός ενός οικοπέδου χθες, στην περιοχή Μαυροθάλασσα του Δήμου Βισαλτίας Σερρών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, η οποία επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 160τ .μ..

Για την παράβαση του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νιγρίτας.

Η φωτιά στην Θεσπρωτία

Στην φωτιά της Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Φιλιατών επίσης ο υπαίτιος πέταξε αναμμένο υπόλειμμα τσιγάρου με το ίδιο αποτέλεσμα.

Για την παράβαση του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.289 ευρώ.

Αυξημένη ετοιμότητα

Από τη 1 Ιανουαρίου έως και τις 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 217 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 191 (88,02%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,98%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια

«Η απόρριψη αναμμένων υπολειμμάτων καπνίσματος στο ύπαιθρο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη», αναφέρει η Πυροσβεστική.