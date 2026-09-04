Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14.

Παράλληλα, στελέχη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ σε άλλα τρία άτομα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

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