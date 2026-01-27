Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας (26/1), στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείου Αιγίου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 205ης Επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο προληπτικής έρευνας στο Μουσείο, πυροτεχνουργός της Αστυνομίας, στο χώρο των εκθεμάτων, αναγνώρισε δύο χειροβομβίδες του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, μερικώς οξειδωμένες, καθώς και δύο βλήματα όλμου Ιταλικής προέλευσης, από την ίδια περίοδο, επίσης μερικώς οξειδωμένα.

Η Αστυνομία ενημέρωσε με βάση το προβλεπόμενο πρωτόκολλο το ΚΕΤΧ Πατρών για την ασφαλή παραλαβή του πολεμικού υλικού, ενώ στο σημείο μετέβη κινητή μονάδα ΤΕΝΞ από την Αττική, όπου θα εξετάσει τα ευρήματα.

Πηγή: tempo24.news