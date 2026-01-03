Δέχθηκε πυρά από τον αδερφό του, 39χρονος Χανιώτης. Ο άνδρας βρίσκεται στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα από πυροβολισμούς στο πόδι και στο χέρι.

Ο 37χρονος αδερφός του φαίνεται πως τον πυροβόλησε κατά λάθος χθες το βράδυ όσο καθάριζε τη καραμπίνα που κατείχε νόμιμα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του όπλου, ο 37χρονος ήθελε να δείξει στον αδελφό του τη διαδικασία της συναρμολόγησης.

Ωστόσο, μέσα στο όπλο είχαν μείνει δύο φυσίγγια με τα οποία χτύπησε κατά λάθος το θύμα.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος βρίσκεται εκτός κίνδυνου και ο 37χρονος συνελήφθη.

