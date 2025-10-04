Ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από κατοικία στο Κίτσι Κορωπίου, εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής. Το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου 2025, όταν δύο άτομα, ένας 39χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος φέρονται να προσέγγισαν οικία της περιοχής με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιβαίνοντας σε όχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες κάλεσαν πέντε νεαρούς που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι να βγουν έξω και ακολούθως πέταξαν πέτρες και τσιμεντόλιθο, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο 39χρονος, στη συνέχεια, πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και έπειτα προς την κατεύθυνση του ιδιοκτήτη του σπιτιού, χωρίς να τον τραυματίσει. Αμέσως μετά, οι δράστες διέφυγαν με το όχημά τους.

Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους και το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου εντόπισε και συνέλαβε τον 39χρονο στο Κορωπί.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 13 φυσίγγια, ένας κάλυκας, τέσσερα μαχαίρια, ένα τσεκούρι και δύο κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Παράλληλα, σε έρευνα στην οικία του 27χρονου, οι αρχές εντόπισαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και έναν τρίφτη.

Εις βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.