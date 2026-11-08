Όσες μέρες ο 36χρονος θα αναρρώνει στο νοσοκομείο από την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε, μετά τις δύο σφαίρες που δέχτηκε στην κοιλιακή χώρα το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Λένορμαν, το κινητό του τηλέφωνο θα γίνεται φύλλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι τελευταίες επικοινωνίες που είχε, τα μηνύματα που αντάλλαξε μπορούν να βοηθήσουν τους αστυνομικούς του τμήματος Εκβιαστων, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, να καταλήξουν στην ταυτότητα των δραστών.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βίντεο από κάμερες ασφαλείας καθώς η Λένορμαν είναι ένας δρόμος με πολλά καταστήματα και είναι πολύ πιθανό να έχουν καταγράψει τον πιστολέρο.

«Το γεγονός ότι ο 36χρονος ήταν κατηγορούμενος σε μια υπόθεση ναρκωτικών τον περασμένο Ιούνιο, μπορεί να λέει πολλά, μπορεί και τίποτα. Θα πρέπει να το εξετάσουμε καθώς δεν περιμένουμε να μας…. ανοίξει την καρδιά του ο τραυματίας» λέει αστυνομικός που ασχολείται με την υπόθεση.

Οι αξιωματικοί του Εκβιαστων δεν αποκλείουν το κίνητρο της επίθεσης να έχει την “ρίζα” του στο εμπόριο ναρκωτικών για το οποίο κατηγορήθηκε τον περασμένο Ιούνιο αλλά είχε καταφέρει να διαφύγει της σύλληψης.

Μάλιστα, στην προσπάθεια τους να “θολώσουν τα νερά” και οι διωκτικές αρχές να μην τους αντιληφθούν χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις. «Πράγματα», «κρέας», «μπριζόλα», «μπύρα», «κομμάτια», «λεπτό», «λευκό»,«μπαρούτι» και «σκόνη» ήταν οι ποσότητες κοκαΐνης.

«Πέτρα» και «κορφάδι» ήταν η κοκαΐνη σε βραχώδη μορφή.

Τελικά, μπήκε τέλος στη δράση τους όταν συνελήφθησαν, συνολικά, εννέα άτομα αλλά ο 36χρονος δεν είχε εντοπιστεί.