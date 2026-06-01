Μεγάλη η κινητοποίηση της Αστυνομίας στην Πάτρα, προκάλεσε ένας έντονος διαπληκτισμός μεταξύ συγγενών. Μάλιστα ένας από τους εμπλεκόμενους στον καυγά, πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας άνδρας που διακομίσθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Αιτία του διαπληκτισμού σύμφωνα με πληροφορίες ήταν οι προσωπικές διαφορές, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στην περιοχή των Δεμένικων, όπου συνέβη το αιματηρό επεισόδιο, βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι έντονες αντιδράσεις των εμπλεκομένων συγγενών.