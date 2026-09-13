Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών μετά από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που αναστάτωσε την περιοχή της Αναβύσσου τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση στις 05:15 για πυρά έξω από γνωστό beach bar της περιοχής, σημαίνοντας αμέσως συναγερμό. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν γρήγορα στο σημείο για να ερευνήσουν το συμβάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά την αυτοψία που ακολούθησε στον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες, καθώς και κηλίδες αίματος. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι από τη συμπλοκή ενδέχεται να υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο θύμα.

Η Αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες προκειμένου να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να διαπιστώσει εάν υπάρχει κάποιο τραυματισμένο άτομο που ενδεχομένως αποχώρησε από το σημείο πριν φτάσουν οι Αρχές.