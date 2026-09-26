Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από ένοπλη επίθεση αγνώστων σε καφετέρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού.

Ειδικότερα, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 23:50. Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, προσέγγισε το καφέ «Amora» επί της οδού Αγορακρίτου 32. Οι δράστες άνοιξαν πυρ μέσα από το εν κινήσει όχημα (κατά τις πληροφορίες με υποπολυβόλο), στοχεύοντας την πρόσοψη του καταστήματος, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν εκείνη την ώρα περίπου 10 θαμώνες, όλοι ξένης καταγωγής.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι (στην περιοχή της γάμπας) η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία έχει αλβανική καταγωγή. Εν μέσω πανικού, η μητέρα του παιδιού δεν περίμενε ασθενοφόρο και το μετέφερε αμέσως με δικό της μέσο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η ζωή του κοριτσιού ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν ο τραυματισμός προκλήθηκε απευθείας από σφαίρα ή από θραύσματα της επίθεσης.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο χτύπημα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου, σε μια προσπάθεια να σβήσουν τα ίχνη τους.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, συλλέγοντας παράλληλα υλικό από κάμερες και μαρτυρίες προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα κίνητρα της επίθεσης.