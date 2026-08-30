Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Κυριακής έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όλα άρχισαν όταν ένας 40χρονος λογομάχησε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με υπάλληλο καταστήματος ψιλικών και καφέ επί της οδού Κασσάνδρου.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με τον 40χρονο να βγάζει όπλο και να πυροβολεί συνολικά τέσσερις φορές, δύο εκ των οποίων εντός του καταστήματος και ακόμη δύο στον δρόμο.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε άμεση, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου και εξετάζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και τα αίτια που προκάλεσαν τη λεκτική αντιπαράθεση.