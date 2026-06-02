Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της ένοπλης επίθεσης σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, την περασμένη εβδομάδα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 39χρονου υπαλλήλου.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε συγκεκριμένα ο 30χρονος Έλληνας κατηγορούμενος, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι αλβανικής καταγωγής.

Συγκεκριμένα αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο ΑΤ της περιοχής τους.

Ο 30χρονος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον υπάλληλο του καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και επέρριψε τις ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη.

Ο σωματότυπός του όμως μοιάζει με αυτόν που πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο.