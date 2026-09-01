Ένα νέο επεισόδιο, που κατέληξε στον τραυματισμό ενός 30χρονου άνδρα, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (1/9) στη δυτική Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 21:00 στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από έναν έντονο διαπληκτισμό που ξέσπασε ανάμεσα σε ομάδες Ρομά.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα και η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, όταν δύο άτομα, τα οποία επέβαιναν σε διερχόμενο όχημα, άνοιξαν πυρ εναντίον του 30χρονου, πετυχαίνοντάς τον στο πόδι και συγκεκριμένα στη γάμπα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι επιβάτες του οχήματος που πυροβόλησαν τον 30χρονο τράπηκαν αμέσως σε φυγή. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.