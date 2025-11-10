Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην ΕΛ.ΑΣ., μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Κρασά, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν έξω από καφενείο της περιοχής.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και εντόπισαν έξι κάλυκες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό ενός αλλοδαπού, ο οποίος αποχώρησε από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

