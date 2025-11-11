Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ (10/11) στην Κυψέλη, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς, στην οδό Δροσοπούλου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:45, όταν καταδίωξη που ξεκίνησε από το ύψος της οδού Κρασσά κατέληξε στην Ιππολύτου, όπου το θύμα προσπάθησε να διαφύγει.

Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές, τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δεν εντόπισαν τραυματία.Λίγο αργότερα ενημερώθηκαν ότι ο τραυματισμένος είχε μεταφερθεί με δικό του μέσο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι αρχές συνέλεξαν κάλυκες, αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών.