Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, 10 Μαΐου, στην οδό Αμφείας 1, στην περιοχή της Κυψέλης, όταν ο καβγάς μεταξύ δύο ανδρών κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο με τη χρήση όπλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00, όταν δύο οδηγοί μοτοσικλετών ήρθαν σε αντιπαράθεση υπό συνθήκες που διερευνώνται. Κατά τη διάρκεια του τσακωμού, ο ένας εκ των δύο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλον στα κάτω άκρα, τραυματίζοντας τον στα πόδια.

Στο σημείο μετέβη άμεσα δύναμη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας παρελήφθη από τους διασώστες και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε από το σημείο.