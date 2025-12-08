Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες (7/12) το βράδυ στο Ίλιον, έπειτα από καταγγελία 18χρονης, ότι ο πεθερός της αποπειράθηκε να τη βιάσει. Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού της όταν ο 40χρονος πεθερός της, φέρεται να επιχείρησε να της επιτεθεί σεξουαλικά.

Η νεαρή κοπέλα ειδοποίησε αμέσως την οικογένειά της, η οποία πήγε αμέσως στο σπίτι. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στα δύο συγγενικά μέλη, που ξέφυγε από κάθε έλεγχο και κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Κανείς δεν τραυματίστηκε, όμως η αστυνομία εντόπισε στο σημείο πέντε κάλυκες των 9 χιλιοστών.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα από τις δύο οικογένειες, όλοι τους Ρομά, για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, απόπειρα βιασμού, απειλή, σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 40χρονος πεθερός της 18χρονης ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, καθώς και ο 38χρονος κουνιάδος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Συνελήφθησαν επίσης η 39χρονη θεία και ο 40χρονος θείος της νεαρής καθώς και η 34χρονη πεθερά της, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, φέρεται να συμμετείχε στον πολύ έντονο διαπληκτισμό. Από την πλευρά της οικογένειας του φερόμενου ως θύματος, συνελήφθη η 27χρονη μητέρα της, ενώ προσήχθη και η ίδια η 18χρονη, λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση και της καταγγελίας την οποία έκανε. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.