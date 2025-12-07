Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου στην ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από πληροφορίες που προέκυψαν για πυροβολισμούς στο Ίλιον.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι στην οδό Αιάκου σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, εντοπίζοντας δύο κάλυκες, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο άτομο.

Πλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρο το περιστατικό, αλλά και να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τα μέλη των δύο οικογενειών να διαπληκτίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια, να βγαίνουν τα όπλα και να πέφτουν πυροβολισμοί. Άγνωστο παραμένει το αν τραυματίστηκε κάποιος, αλλά και ο αριθμός των ατόμων που ενεπλάκησαν.