Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις 10.00 το πρωί στο κέντρο των Χανίων, όταν στην οδό Μπουνιαλή ακούστηκαν πυροβολισμοί από αεροβόλο όπλο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κατοίκους και περαστικούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι στο πεζοδρόμιο κείτονταν τέσσερα νεκρά περιστέρια, ενώ ακόμη δύο βρέθηκαν τραυματισμένα. Το θέαμα προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν τα πτηνά και τα μετέφεραν για κτηνιατρική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και του τραυματισμού τους. Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η υπόθεση βρίσκεται ερευνάται, ενώ αναζητούνται στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.