Πυροβολισμοί έπεσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα με τους κατοίκους της περιοχής να τηλεφωνούν έντρομοι στην Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και βρήκαν έναν άνδρα στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Λεάνδρου 26 που έφερε τραύμα στην κοιλιά. Όπως ανέφεραν κάτοικοι στην Αστυνομία άκουσαν τρεις πυροβολισμούς.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ενημέρωση για την υπηκοότητα του τραυματία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια του συμβάντος.

Φωτό αρχείου