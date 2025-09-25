Στο «πόδι» σηκώθηκε μια γειτονιά τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, καθώς λίγο μετά τη μια, άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές προς την είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Χαλκοκονδύλη προκαλώντας φθορές. Οι ένοικοι αναστατώθηκαν και κάλεσαν την αστυνομία που έφτασε στο σημείο.

Ο χώρος αποκλείστηκε και στη συνέχεια οι αρχές εντόπισαν δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο. Όλα τα ευρήματα θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να εξεταστούν. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων θα πάρουν καταθέσεις από τους ενοίκους καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να ήταν ο «αποδέκτης» του μηνύματος ή οι «πιστολέρο» έκαναν λάθος.

Παράλληλα αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε να «δουν» την μοτοσικλέτα των δραστών που έσπευσε να εξαφανιστεί στους δρόμους της περιοχής.