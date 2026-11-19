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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από αναφορά για πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:25, στην ευρύτερη περιοχή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου, όταν πολίτης κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς.
Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και στην οδό Αχαρνών 69 εντόπισαν έναν άνδρα κουρδικής καταγωγής, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι.
Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος
Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Παιωνίου τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος.
Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν το εγκαταλελειμμένο κτίριο αποτελεί το σημείο όπου σημειώθηκε το επεισόδιο.
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.