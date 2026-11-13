Στη διάθεση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, έθεσε την παραίτησή του από τη θέση του συμβούλου ο Πύρρος Δήμας, στον απόηχο των αποκαλύψεων για την εμπλοκή του αδελφού του, Οδυσσέα, σε υπόθεση διακίνησης αναβολικών ουσιών.

Η πρωτοβουλία του Έλληνα Ολυμπιονίκη υπαγορεύτηκε καθαρά από λόγους ευθιξίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βρούτσης απέρριψε το αίτημα αποχώρησης, τονίζοντας πως η ευθύνη είναι αυστηρά ατομική και όχι οικογενειακή. Μάλιστα, ο υπουργός φέρεται να απευθύνθηκε στον κ. Δήμα ρωτώντας χαρακτηριστικά: «Τι σχέση έχεις εσύ;».

Η παραμονή στην Ομοσπονδία και η ψυχολογική του κατάσταση

Παράλληλα, κανονικά συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ειδικός γραμματέας στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών ο θρυλικός αθλητής, ο οποίος έχει χαρίσει στην Ελλάδα τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια (τρία χρυσά και ένα χάλκινο). Όπως είναι φυσικό, η δικαστική περιπέτεια του αδελφού του τον έχει καταβάλει ψυχολογικά, με τον ίδιο να επιλέγει μέχρι στιγμής να μην προβεί σε καμία δημόσια δήλωση.

Το χρονικό της σύλληψης και οι διώξεις

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11) στην Αττική για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ντόπινγκ. Η σύλληψη αποτέλεσε την κατάληξη πολύμηνης έρευνας, στην οποία συνέδραμαν ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή.