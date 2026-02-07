Ο Δήμος Διδυμοτείχου θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου, από τον πολύ μεγάλο υδάτινο όγκο, ο οποίος εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας.

Περιγράφοντας την κατάσταση, ο Δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, η οποία αγγίζει ήδη τα 5.82 μ. – διευκρινίζοντας πως το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 και του συναγερμού στα 5.80 – θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού», ανέφερε.

Σημειώνει πως εγκαίρως έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό.