Ένας 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στη Ραφήνα, έξω από κατάστημα για κατοικίδια PET POINT.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν υπάλληλοι της επιχείρησης περίπου στις 8 το πρωί, κατά την άφιξή τους στον χώρο. Ο 30χρονος βρισκόταν πεσμένος στον εξωτερικό χώρο, πλησίον της αποθήκης, δίχως να δίνει σημεία ζωής.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής και μέλος ιδιαίτερα γνωστής οικογένειας, γεγονός που έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και αναστάτωση στους περίοικους.

Εξονυχιστικές έρευνες

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας, καθώς και κλιμάκιο της Σήμανσης για την αυτοψία του χώρου.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί απέκλεισαν την περίμετρο για τη συλλογή πειστηρίων και καταθέσεων.

Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ούτε όμως την απέκλεισε. Την υπόθεση έχει αναλάβει για την ωρα το τοπικό τμήμα ασφαλείας.