Στη σύλληψη ενός 46χρονου, μετά την ειδοποίηση από γυναίκα για τηλεφωνική απάτη όπου προσπάθησαν να της αρπάξουν κοσμήματα και χρήματα, επικαλούμενοι κίνδυνο ραδιενέργειας, προχώρησαν αστυνομικοί στη Ραφήνα το απόγευμα της Κυριακής (22/3).

Της ζήτησαν κοσμήματα και χρήματα για να τα προστατέψουν από ραδιενέργεια

Ειδικότερα, ο 46χρονος από κοινού με τον συνεργό του, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσαν την παθούσα και προσπάθησαν να την πείσουν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε μπολ για να προστατευτούν από ραδιενέργεια και πιθανό βραχυκύκλωμα και να τα αφήσει έξω από την οικία της.

Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών

Η γυναίκα ενημέρωσε την ανωτέρω αστυνομική υπηρεσία και κινήθηκε προς το προσυμφωνηθέν σημείο, όπου άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που η παθούσα παρέδιδε τα κοσμήματα, ακινητοποίησαν με τακτικές κινήσεις τον 46χρονο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για πληθώρα ποινικών αδικημάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι τυγχάνει φυγόποινος.

Σχηματισμός δικογραφίας

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί.

Επιπλέον, ο συνεργός του ταυτοποιήθηκε ως δράστης απάτης σε βάρος γυναίκας που έλαβε χώρα την 16/3 στην περιοχή της Πάτρας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.