Δύο θρασείς μαυροντυμένοι άνδρες άρπαξαν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, ακριβώς μπροστά από το σπίτι του ιδιοκτήτη, στη Ραφήνα, περίπου στις 1:50 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που φέρνει στο φως το ΕΡΤnews, διακρίνονται δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα, με κουκούλες και κράνη, να κινούνται με γρήγορες και συντονισμένες κινήσεις στον δρόμο.

Μόλις προσεγγίζουν τη λευκή μοτοσικλέτα, επιχειρούν αμέσως να τη μετακινήσουν. Λόγω του μεγάλου μεγέθους και του βάρους του οχήματος, χρειάστηκε η συνδρομή και των δύο για να μπορέσουν να τη σπρώξουν και να την απομακρύνουν από το σημείο, ενώ δεύτερη κάμερα έχει καταγράψει την πορεία τους καθώς διαφεύγουν κινούμενοι πάνω στο πεζοδρόμιο.

Από το οπτικοακουστικό υλικό δε διαφαίνεται με σαφήνεια αν η μοτοσικλέτα ήταν κλειδωμένη, ωστόσο στον ήχο καταγράφεται μια ύποπτη κίνηση που ενδεχομένως σχετίζεται με την παραβίαση του τιμονιού ή του μηχανισμού ασφάλισης.

Ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας έχει ενημερωθεί για το συμβάν και έχει ήδη προσφύγει στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.