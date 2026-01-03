Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε κατοικία στη Ραφήνα.

Η φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Στο σπίτι που βρίσκεται επί των οδών οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας στη Ραφήνα έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη πυρκαγιά.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, οι Πυροσβέστες εντόπισαν απανθρακωμένο τον ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Η Πυροσβεστική με ανάρτηση της στο Χ, τόνισε ότι στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

Πηγή: rpn.gr