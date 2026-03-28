“Για δύο ώρες, δυόμισι, με είχε «άναψε την κουζίνα, κλείσε την κουζίνα». Μου είχε κρατήσει ανοιχτό το σταθερό τηλέφωνο, μίλαγα με το κινητό, ευτυχώς ήταν ο άντρας μου εδώ εκείνη την ώρα”. Με αυτά τα λόγια η 60χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού στη Ραφήνα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star channel, περιέγραψε τον τρόπο που δύο “μαϊμού” υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ προσπάθησαν να της αρπάξουν τα κοσμήματά της, λέγοντας της ότι είχε… διαρροή ρεύματος. “Α, ξέχασα να σας πω, μου λέει, θα πάρετε 220 ευρώ πίσω για την ταλαιπωρία από τον ΔΕΔΔΗΕ, δώστε μου τον αριθμό της τραπεζικής σας κάρτας”, συνέχισαν να της λένε οι “αετονυχηδες” προσπαθώντας να βάλουν στο χέρι τα χρυσαφικά της.

“Με τίποτα, δεν τους άφηνα αυτή τη φορά και εγώ και ο σύζυγος. Θύμωσα γιατι με θεωρεί χαζή και αυτός είναι ο ξύπνιος;” κατέληξε η 60χρονη που στο μεταξύ μαζί με τον σύζυγό της είχαν προλάβει να ειδοποιήσουν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου οι οποίοι είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του ζευγαριού. Όταν ο ένας από τους δύο απατεώνες πλησίασε την σιδερένια πόρτα του σπιτιού για να πάρει τη σακούλα με τα κοσμήματα που είχε αφήσει η ιδιοκτήτρια, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν παρά το γεγονός ότι ο 46χρονος άρχισε να φωνάζει ότι… έπασχε από την καρδιά του!