Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ραφήνα ο εντοπισμός μίας νεκρής ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, σε μικρή απόσταση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, όταν έντονη δυσοσμία προκάλεσε την ανησυχία των γειτόνων, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Όπως αναφέρει το rpn.gr, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν ένα συγκλονιστικό θέαμα: η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Η είσοδος του σπιτιού δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ ο εσωτερικός χώρος ήταν τακτικός, χωρίς σημάδια πάλης.

Η αστυνομία, σε συνεργασία με τον ιατροδικαστή, εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και ο ακριβής χρόνος θανάτου των δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η ηλικιωμένη και ο γιος της ζούσαν απομονωμένοι και διατηρούσαν ελάχιστες κοινωνικές επαφές, γεγονός που πιθανότατα εξηγεί γιατί δεν έγινε νωρίτερα αντιληπτός ο θάνατός τους.