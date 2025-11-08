Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης
Σοκ έχει προκαλέσει στη Ραφήνα ο εντοπισμός μίας νεκρής ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της μέσα στο σπίτι τους, σε μικρή απόσταση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, όταν έντονη δυσοσμία προκάλεσε την ανησυχία των γειτόνων, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές.
Όπως αναφέρει το rpn.gr, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν ένα συγκλονιστικό θέαμα: η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες.
Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια. Η είσοδος του σπιτιού δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ ο εσωτερικός χώρος ήταν τακτικός, χωρίς σημάδια πάλης.
Η αστυνομία, σε συνεργασία με τον ιατροδικαστή, εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και ο ακριβής χρόνος θανάτου των δύο ανθρώπων.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η ηλικιωμένη και ο γιος της ζούσαν απομονωμένοι και διατηρούσαν ελάχιστες κοινωνικές επαφές, γεγονός που πιθανότατα εξηγεί γιατί δεν έγινε νωρίτερα αντιληπτός ο θάνατός τους.