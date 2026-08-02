Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε 56χρονος ύπαρχος επιβατηγού πλοίου στη Ραφήνα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος.

H Λιμενική Αρχή Ραφήνας αναμένεται να διενεργήσει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες. Παράλληλα, θα διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του 56χρονου.

Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του άτυχου ναυτικού και σε όλη την οικογένεια της ακτοπλοΐας.

Πηγή: rpn