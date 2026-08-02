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Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε 56χρονος ύπαρχος επιβατηγού πλοίου στη Ραφήνα. Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος.
H Λιμενική Αρχή Ραφήνας αναμένεται να διενεργήσει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες. Παράλληλα, θα διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του 56χρονου.
Η είδηση προκάλεσε βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του άτυχου ναυτικού και σε όλη την οικογένεια της ακτοπλοΐας.
Πηγή: rpn