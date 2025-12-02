Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέρα από τις ενέργειες που ήδη πραγματοποιεί για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, στρέφει πλέον την προσοχή της και στο αυξανόμενο κύμα ρευματοκλοπών. Το φαινόμενο προκαλεί ζημίες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, επιβαρύνοντας το ενεργειακό σύστημα, τα δημόσια οικονομικά αλλά και τους συνεπείς καταναλωτές, στους οποίους μεταφέρεται τελικά το κόστος.

Σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική συμμαχία, με στόχο από τις αρχές του 2026 τον εντοπισμό των παραβατών, μέσω αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων.

Μέσω της εφαρμογής «Ενιαία Μητρώα ΔΕΔΔΗΕ», η Αρχή θα παρέχει φορολογικά στοιχεία από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, με βάση τον αριθμό παροχής, το φορολογικό έτος, τον ΑΦΜ και την ταυτότητα του ακινήτου. Η αντιπαραβολή αυτών των δεδομένων με τις καταναλώσεις, τους επιτόπιους ελέγχους και τις καταγγελίες πολιτών αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα περιστατικά εντοπισμού ρευματοκλοπής.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Για πρώτη φορά, ο αριθμός παροχής, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία του ακινήτου και τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, συνδέονται άμεσα με τη βάση του ΔΕΔΔΗΕ. Έτσι, γίνονται εφικτές στοχευμένες διασταυρώσεις που αποκαλύπτουν περιπτώσεις όπου η χρήση ενός ακινήτου (π.χ. βιοτεχνία), η ενοικίαση, ο αριθμός ενοίκων ή τα τετραγωνικά δεν δικαιολογούν την ασυνήθιστα χαμηλή κατανάλωση. Η νέα μεθοδολογία στοχεύει κυρίως την οργανωμένη παραβατικότητα και όχι τους πολίτες με οικονομικές δυσκολίες.

Το πρόβλημα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις: μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2025, η ζημία που καταγράφηκε από τις ρευματοκλοπές ξεπέρασε τα 35 εκατ. ευρώ. Στον τουριστικό κλάδο (HORECA), από 700 ελέγχους προέκυψαν παραβάσεις ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά, έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιστατικά μέσα στη χρονιά, με την αύξηση να κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες.

Περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα

Τα νησιά με έντονη τουριστική κίνηση εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Ικαρία με 41,7% διαπιστωμένων ή πιθανών ρευματοκλοπών επί των ελέγχων. Ακολουθούν:

Μύκονος: 37,8%

Ρόδος: 22,3%

Κως: 15,7%

Ρέθυμνο: 15%

Τήνος: 12,9%

Σαντορίνη: 12,6%

Πάρος: 12,5%

Χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν:

Άγιος Νικόλαος: 9,4%

Ηράκλειο: 8,3%

Χανιά: 7,5%

Νάξος: 5,8%

Πρόστιμα που «καίνε»

Από την 1η Ιουλίου 2025 οι κυρώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για οικιακούς καταναλωτές: 49,453 λεπτά ανά κλεμμένη kWh (από 47,217 λεπτά τον Ιούνιο). Για εμπορικές παροχές: 56,4 λεπτά ανά kWh (από 54,121 λεπτά). Για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), τα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 16,893 και 30,34 λεπτών ανά kWh (από 15,371–28,663 λεπτά). Το διαχειριστικό κόστος του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό παράβασης κυμαίνεται από 300 έως 750 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της παροχής.

Έλεγχοι με νέα τεχνολογία

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αυξήσει θεαματικά τη συχνότητα των ελέγχων. Οι τεχνικοί έλεγχοι ανέβηκαν από περίπου 20.500 ετησίως (μέσος όρος 2019–2022) σε 41.600 το 2024, ενώ οι εργαστηριακοί έλεγχοι τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 22.200. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών επιτρέπει την άμεση ανίχνευση παραβάσεων. Στις επιχειρήσεις ελέγχου συμμετέχει πλέον και η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή τους σε περιπτώσεις όπου οι παραβάτες αντιδρούν όταν εντοπίζονται ή αφαιρούνται παράνομες συνδέσεις.