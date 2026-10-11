Αλλαγή του καιρού αναμένεται στη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα με έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας και φέρνει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Η αλλαγή του καιρού θα επηρεάσει και την Αττική.

Η επιδείνωση ξεκίνησε από τη δυτική Ελλάδα, όπου σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Oι καιρικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο:

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα παρουσιάσει κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές, κυρίως από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σχετικά ήπια, χωρίς να λείπουν οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα της υπόλοιπης χώρας και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23-25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 24-26, στη Δυτική Ελλάδα από 14 έως 22-23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 14 έως 24-26 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 22-23 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό, Ανατολικά και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές ή παροδικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη αναμένεται πιο άστατο σκηνικό, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ οι συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Από την Τετάρτη η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή, με πιο δροσερό καιρό, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι νεφώσεις θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές, ενώ τοπικά φαινόμενα θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται, χωρίς να επηρεάζουν με την ίδια ένταση ολόκληρη τη χώρα.

Ο καιρός όλης της εβδομάδας από τον Σάκη Αρναούτογλου:

Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε αρκετές περιοχές, με διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμό των βροχοπτώσεων. Ωστόσο, η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις περιοχές με χαμηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες.

Το Σαββατοκύριακο, ο καιρός εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει βελτίωση σε μεγάλο μέρος της χώρας, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι πρωινές ώρες, ωστόσο, θα παραμείνουν δροσερές, ενώ η εξέλιξη των φαινομένων θα χρειαστεί νέα αξιολόγηση όσο πλησιάζουν οι ημέρες.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες προγνώσεις και τις ανακοινώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς η ακριβής κατανομή των βροχών και η ένταση των φαινομένων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.