Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η οποία βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Οι Αρχές εξετάζοντας τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, κατέληξαν σε δύο υπόπτους, τους οποίους και συνέλαβαν.

Αναζητείται ακόμη ένα άτομο, το οποίο απεικονίζεται στα βίντεο, μαζί με τους δύο συλληφθέντες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες ηλικίας 26 και 22 ετών -Κεφαλονίτης ο πρώτος και Αλβανός ο δεύτερος- δεν κατηγορούνται για έγκλημα, αλλά για έκθεση σε κίνδυνο. Μάλιστα οι ίδιες πηγές αναφέρουν, πως οι ίδιοι ενημέρωσαν τις Αρχές, για τον θάνατο της 19χρονης.

Σε ό,τι αφορά τώρα το άτομο που αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 23 ετών, από την Κεφαλονιά.

Έφυγε στα 19 της χρόνια η Μυρτώ

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν στις 04:40 τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε ότι απέναντι από ψητοπωλείο ήταν πεσμένη και χωρίς τις αισθήσεις της η 19χρονη κοπέλα. Παρά την άμεση μεταφορά της στο Νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών που έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Μυρτώ βρισκόταν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου μαζί με δύο νεαρούς τοξικομανείς, πριν η 19χρονη βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, το σημείο όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της η 19χρονη Μυρτώ, είναι ένα μέρος όπου κατά καιρούς παρατηρείται διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως λένε οι ντόπιοι.

Παράλληλα περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της, αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν, καθώς δεν έχει αποκλειστεί ως αιτία θανάτου η χρήση ναρκωτικών.

Η 19χρονη πάντως δεν έφερε εμφανείς κακώσεις στο σώμα της που να δείχνουν ότι υπήρξε χρήση βίας σε βάρος της.

Η άτυχη κοπέλα, προερχόταν από μονογονεϊκή οικογένεια. Η μητέρα της, νοσηλεύτρια στο Πρόγραμμα «Νοσηλεία κατ’ οίκον», καλείται τώρα να διαχειριστεί μια δυσβάσταχτη απώλεια.