Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θέμα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις σχετικά, ενώ αναζητείται άλλο ένα άτομο.

Συγκεκριμένα, με εντάλματα της ανακρίτριας, συνελήφθησαν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του, εργοδότης ενός εκ των προφυλακισμένων ως φυσικών αυτουργών.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Αθήνα, για ηθική αυτουργία, ενώ αναζητείται ακόμη ένα νεαρό άτομο για συνέργεια. Πρόκειται για φίλο του επιχειρηματία.

Να υπενθυμίσουμε πως στα μέσα Νοεμβρίου, ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας είχε κάνει έρευνα σε δύο καταστήματα που διατηρεί ο 32χρονος επιχειρηματίας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εκ νέου έρευνα πραγματοποιήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αλλά και στο σπίτι του ιδιοκτήτη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει κατασχέσει κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, σε μια προσπάθεια να ρίξει φως στην υπόθεση και στις επαφές των εμπλεκομένων.

Ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων είχε ήδη καταθέσει στην ανακρίτρια, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο είχε επικοινωνήσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Όπως είχε καταθέσει, του είχε αναφέρει τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη.

Στην καφετέρια που διατηρεί στο Κολωνάκι εργαζόταν και ο ένας από τους δύο 22χρονους, που είχαν συλληφθεί μαζί με ένα ακόμη άτομο για το διπλό φονικό, ομολογώντας συνέργεια στο έγκλημα.